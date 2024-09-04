Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |08:37 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Berikut jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel. Skuad Garuda siap tampil maksimal demi mencuri kemenangan di King Abdullah Sports City Stadium.

Timnas Indonesia mesti waspada jelang laga kontra Arab Saudi. Pasalnya, The Green Falcon mempunyai catatan mentereng di King Abdullah Sports City Stadium. Mereka tercatat berhasil meraih 10 kemenangan dan satu kali seri selama bertanding di stadion berkapasitas 62 ribu penonton itu.

“Tim sepak bola nasional Saudi pertama memainkan 11 pertandingan bersejarah di stadion King Abdullah Sports City di Jeddah untuk kualifikasi Piala Dunia, memenangkan sepuluh di antaranya, seri sekali, dan tidak pernah kalah,” tulis media Arab Saudi, Arriyadiyah.

Sumber yang sama menyebut, beberapa tim pernah berkunjung ke stadion itu sejak dibuka pada 2014. Diantaranya adalah Malaysia, Irak, China, Uni Emirat Arab, hingga Jepang. Semua tim itu menelan kekalahan dari Arab Saudi di King Abdullah Sports City.

“Tim bersiap menambah rekor tersebut menjadi 12 kemenangan, dengan menjamu Indonesia,” lanjut media tersebut.

