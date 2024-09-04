Live di RCTI Besok Malam! ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Ini akan menjadi laga pembuka Skuad Garuda di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium. Pertandingan akan dimainkan pada 6 September 2024 Pukul 01.00 WIB dan akan ditayangkan secara langsung di RCTI.

Ada momen menarik jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hujan salju tiba-tiba turun saat Marselino Ferdinan dan rekan-rekan tengah berlatih bersama.

Pelatih Shin Tae-yong pun sempat kaget dengan fenomena yang terjadi. Juru taktik asal Korea Selatan itu tak menyangka Arab Saudi yang dikenal sebagai negara tropis bisa menghasilkan hujan salju layaknya di negara-negara bercuaca dingin seperti Eropa.

"Kondisi para pemain baik-baik saja setelah dua hari latihan. Di hari kedua ini, hujan deras," kata Shin Tae-yong dalam keterangannya yang diterima Okezone.