HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan yang Terang-terangan Pasang Bendera Indonesia di Bio Instagram, Nomor 1 Eks Timnas Belanda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |14:55 WIB
3 Pemain Keturunan yang Terang-terangan Pasang Bendera Indonesia di Bio Instagram, Nomor 1 Eks Timnas Belanda!
Jairo Riedewald segera gabung Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@official_rafc)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain keturunan yang terang-terangan memasang bendera Indonesia di bio Instagram-nya akan diulas Okezone. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, menegaskan akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi di Indonesia pada September 2024.

Tidak diketahui secara pasti siapa pemain keturunan yang dimaksud Arya Sinulingga. Namun, banyak yang berharap, pemain-pemain keturunan yang memasang bendera Indonesia di bio Instagram-nya mau berseragam Timnas Indonesia, dalam hal ini menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain keturunan yang terang-terangan memasang bendera Indonesia di bio Instagram-nya:

3. Luca Everink (Go Ahead Eagles)

Luca Everink

Luca Everink yang sempat dua tahun (2021-2023) membela FC Twente, memasang bendera Indonesia di bio Instagram-nya, @lj.everink. Disinyalir, Luca Everink baru memasang bendera Indonesia pada Sabtu, 31 Agustus 2024, dan langsung membuat geger pencinta sepakbola Tanah Air.

Banyak pencinta sepakbola nasional yang berharap ini merupakan kode Luca Everink siap memperkuat Timnas Indonesia. Pesepakbola 23 tahun ini juga bukanlah pesepakbola kacangan.

Ia memiliki tujuh caps bersama FC Twente. Sementara itu, bersama klubnya saat ini Go Ahead Eagles, Luca Everink telah mencatatkan tujuh penampilan di Liga 1 Belanda.

2. Kevin Diks (FC Copenhagen)

Kevin Diks

Berbeda dengan Luca Everink yang hanya memasang bendera Indonesia, Kevin Diks menyandingkan bendera Belanda dan Indonesia di bio Instagram-nya, @kevindiks2. Bendera Belanda dan Indonesia dipilih karena Kevin Diks berasal dari dua negara tersebut.

Baru-baru ini, Kevin Diks diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apakah ini Pertanda pesepakbola 27 tahun ini segera mendapatkan paspor Indonesia?

Halaman:
1 2
      
