Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Tengah Gagal Kalahkan Sulawesi Barat

BANDA ACEH - Tim sepakbola putra Jawa Tengah gagal merebut kemenangan saat berjumpa Sulawesi Barat di laga perdana Grup B PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Dimurthala, Banda Aceh pada Minggu 1 September 2024 itu, kedua tepatnya berakhir sama kuat dengan skor 0-0.

Jalannya Pertandingan

Tim sepak bola Jawa Tengah bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Mereka menghujani pertahanan Sulawesi Barat dengan serangan masif.

Kendati demikian, tim sepak bola Sulawesi Barat mampu bermain solid. Variasi serangan dari tim sepak bola Jawa Tengah mampu diantisipasi dengan baik.

Sementara begitu, tim sepak bola Sulawesi Barat mengandalkan serangan balik untuk melawan. Skema permainan itu sempat membuat tim sepak bola Jawa Tengah kewalahan.

Namun demikian, tidak ada gol yang tercipta hingga pertandingan babak pertama dinyatakan usai. Berlanjut pada babak kedua, tim sepak bola Sulawesi Barat mencoba bermain lebih terbuka.