Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Tengah Gagal Kalahkan Sulawesi Barat

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |02:12 WIB
Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Tengah Gagal Kalahkan Sulawesi Barat
Logo PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: PON)
A
A
A

BANDA ACEH - Tim sepakbola putra Jawa Tengah gagal merebut kemenangan saat berjumpa Sulawesi Barat di laga perdana Grup B PON XXI Aceh-Sumut 2024. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Dimurthala, Banda Aceh pada Minggu 1 September 2024 itu, kedua tepatnya berakhir sama kuat dengan skor 0-0.

Jalannya Pertandingan

Tim sepak bola Jawa Tengah bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Mereka menghujani pertahanan Sulawesi Barat dengan serangan masif.

Kendati demikian, tim sepak bola Sulawesi Barat mampu bermain solid. Variasi serangan dari tim sepak bola Jawa Tengah mampu diantisipasi dengan baik.

Sementara begitu, tim sepak bola Sulawesi Barat mengandalkan serangan balik untuk melawan. Skema permainan itu sempat membuat tim sepak bola Jawa Tengah kewalahan.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Namun demikian, tidak ada gol yang tercipta hingga pertandingan babak pertama dinyatakan usai. Berlanjut pada babak kedua, tim sepak bola Sulawesi Barat mencoba bermain lebih terbuka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/51/3070117/diumumkan-hari-ini-pssi-beri-hukuman-terberat-ke-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-KWG7ChQco8.jpg
Diumumkan Hari Ini, PSSI Beri Hukuman Terberat ke Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069515/pssi-umumkan-hukuman-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-pon-xxi-aceh-sumut-2024-besok-kena-larangan-main-seumur-hidup-KiGYiedny0.jpg
PSSI Umumkan Hukuman Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit PON XXI Aceh-Sumut 2024 Besok, Kena Larangan Main Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069375/muhammad-rizki-saputra-dan-wasit-yang-dipukul-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-larangan-main-dan-pimpin-pertandingan-seumur-hidup-besok-lusa-xJ2wJKIQtC.jpg
Muhammad Rizki Saputra dan Wasit yang Dipukul di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dihukum Larangan Main dan Pimpin Pertandingan Seumur Hidup Besok Lusa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/51/3066337/pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-muhammad-rizki-saputra-dihukum-larangan-main-seumur-hidup-oleh-pssi-hari-ini-xbIWDRyuhK.jpg
Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Muhammad Rizki Saputra Dihukum Larangan Main Seumur Hidup oleh PSSI Hari Ini?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654105/bulu-tangkis-beregu-putra-indonesia-raih-medali-emas-usai-sikat-malaysia-shk.webp
Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas usai Sikat Malaysia 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/andri_irawan.jpg
Cabor Petanque Sabet Emas Ketiga Indonesia di SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement