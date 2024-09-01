Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Papua Barat vs Sulawesi Tengah Sama Kuat 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |21:00 WIB
Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Papua Barat vs Sulawesi Tengah Sama Kuat 1-1
Logo PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: PON)
A
A
A

BANDA ACEH - Pertandingan dramatis terjadi di laga Papua Barat vs Sulawesi Tengah di cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, Minggu (1/9/2024) malam WIB. Berlangsung di Stadion Dimurthala, Banda Aceh, Sulawesi Tengah yang awalnya sudah unggul justru mampu disamakan 1-1 oleh Papua Barat di akhir laga.

Jalannya Pertandingan

Tim sepak bola Papua Barat memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Mereka langsung menggedor pertahanan Sulawesi Tengah dengan serangan masif.

Namun begitu, tim sepak bola Sulawesi Tengah mampu menampilkan pertahanan solid. Tidak jarang, mereka melancarkan serangan balik kilat untuk mengejutkan tim sepak bola Papua Barat.

Serangan balik cepat itu berujung petaka bagi tim sepak bola Papua Barat. Akhirnya, tim sepak bola Sulawesi Tengah berhasil mencuri keunggulan.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Jual beli serangan pun terjadi memasuki menit akhir babak pertama. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan selesai.

