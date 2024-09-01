Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Seoul Earth On Us Cup 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20: Garuda Nusantara Juru Kunci, Taeguk Warriors Juara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |20:31 WIB
Klasemen Seoul Earth On Us Cup 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20: Garuda Nusantara Juru Kunci, Taeguk Warriors Juara
Timnas Indonesia U-20 jadi juru kunci di klasemen Seoul Earth On Us Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN Seoul Earth On Us Cup 2024 kelar laga Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 telah diketahui. Hasilnya Timnas Indonesia U-20 dipastikan menjadi juru kunci alias di posisi terakhir usai mengoleksi 3 poin, sedangkan Korea Selatan U-20 resmi menjadi juara.

Seperti yang diketahui, laga pamungkas dari turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024 digelar hari ini, Minggu (1/9/2024). Dua laga yang dimainkan adalah Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 dan Thailand U-20 vs Argentina U-20.

Sebelum laga dimulai, Korea Selatan U-20 sudah memimpin dengan 6 poin. Lalu Thailand U-20 di posisi kedua dengan 3 poin, serta diikuti Timnas Indonesia U-20 di peringkat ketiga yang juga mengoleksi 3 poin.

Bagaimana dengan Argentina U-20? Tim muda La Albiceleste itu sejatinya sudah pasti takkan juara karena sudah mengoleksi dua kekalahan. Namun, Argentina U-20 nyatanya finis sebagau runner-up di turnamen tersebut!

Timnas Indonesia U-20

Pasalnya dalam laga terakhir melawan Thailand U-20, Timnas Argentina U-20 menang dengan skor meyakinkan 2-0. Argentina U-20 lantas mengoleksi 3 poin dan memiliki selisih gol 0.

Sementara Thailand U-20 yang kalah harus rela finis di urutan ketiga karena meski sama-sama mengoleksi 3 poin, mereka kalah dalam hal selisih gol (-3). Lalu di posisi terakhir ada Timnas Indonesia U-20, yang juga memiliki 3 poin tapi kalah dalam hal selisih gol (-4).

