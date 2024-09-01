Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20: Garuda Nusantara Kebobolan Lagi di Menit Ke-25

Timnas Indonesia U-20 akan menghadapi Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024 (Foto: PSSI)

MOKDONG - Timnas Korea Selatan U-20 kembali membobol gawang Timnas Indonesia U-20 di menit ke-25. Tembakan terarah Kim Taewon dari dalam kotak penalti mengarah tepat ke sudut gawang di luar jangkauan Ikram Algiffari.

Timnas Indonesia U-20 saat ini tengah menghadapi Korea Selatan U-20 di matchday ketiga Seoul Earth On Us Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan.

Berikut daftar Susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024:

Timnas Indonesia U-20: Ikram Algiffari; Meshaal Hamzah, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge; Alfharezzi Buffon, Toni Firmansyah, Figo Dennis, Dony Tri Pamungkas; Arlyansyah Abdulmanan, Camara Ousmane, Riski Afrisal

Korea Selatan U-20: Gong Sihyeon; Shim Yeonwon, Shin Minha, Park Subeen, Son Seungmin, Kim Dongmin, Lee Geonhee, Kim Doyoon, Hong Seokhyun, Kim Hyunwoo, Kim Taewon

(Admiraldy Eka Saputra)