Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20: Shin Minha Bawa Tuan Rumah Unggul di Menit Keenam

Timnas Indonesa U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024 (Foto: PSSI)

MOKDONG - Timnas Indonesia U-20 menghadapi tuan rumah Korea Selatan U-20 di laga ketiga Seoul Earth On Us Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan.

Kubu tuan rumah berhasil unggul cepat di menit keenam. Sundulan Shin Minha memanfaatkan umpan dari sepak pojok membawa Korea Selatan U-20 memimpin 1-0.

Berikut daftar Susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024:

Timnas Indonesia U-20: Ikram Algiffari; Meshaal Hamzah, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge; Alfharezzi Buffon, Toni Firmansyah, Figo Dennis, Dony Tri Pamungkas; Arlyansyah Abdulmanan, Camara Ousmane, Riski Afrisal

Korea Selatan: Gong Sihyeon; Shim Yeonwon, Shin Minha, Park Subeen, Son Seungmin, Kim Dongmin, Lee Geonhee, Kim Doyoon, Hong Seokhyun, Kim Hyunwoo, Kim Taewon

(Admiraldy Eka Saputra)