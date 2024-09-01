Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024 Sore Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |15:46 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024 Sore Ini
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Korea Selatan U-20 di matchday pamungkas Seoul Earth On Us Cup 2024 akan diulas Okezone. Laga ini akan dilangsungkan di Stadion Mokdong, Korea Selatan, pada Minggu (1/9/2024) pukul 17.30 WIB.

Timnas Indonesia U-20 mendapatkan hasil yang tidak sempurna di dua laga awal Seoul Earth On Us Cup 2024. Setelah menang 2-1 atas Argentina U-20, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- di luar dugaan tumbang 0-2 dari Thailand U-20.

Timnas Indonesia U-20 kalah 0-2 dari Thailand U-20. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-20 kalah 0-2 dari Thailand U-20. (Foto: PSSI)

Kekalahan dari Thailand U-20 bak menjatuhkan Timnas Indonesia U-20 ke bumi terdalam. Sebab, beberapa hari sebelumnya, Timnas Indonesia U-20 baru saja terbang ke langit ketujuh setelah menumbangkan Argentina U-20.

Bagaimana dengan Korea Selatan U-20? Skuad Taeguk Warriors -julukan Korea Selatan U-20- memenangkan dua laga awal Seoul Earth On Us Cup 2024.

Setelah menghajar Thailand U-20 dengan skor 4-1, Korea Selatan U-20 menumbangkan Argentina U-20 (1-0). Berkat kemenangan ini, Korea Selatan U-20 hampir pasti menjadi juara Seoul Earth On Us Cup 2024.

Korea Selatan U-20 hanya butuh hasil imbang atas Timnas Indonesia U-20 untuk menjadi juara Seoul Earth On Us Cup 2024. Bahkan kekalahan dari Timnas Indonesia U-20 masih mengantarkan Korea Selatan U-20 menjadi juara.

Halaman:
1 2
      
