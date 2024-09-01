Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jakarta Bantai Papua Pegunungan 10-2

Tim Futsal Putri Jakarta menang telak 10-2 atas Tim Futsal Putri Papua Pegunungan di PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: Instagram/@afpdki)

DELI SERDANG – Tim Futsal Putri Jakarta menang telak 10-2 atas Tim Futsal Putri Papua Pegunungan di cabor futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024. Laga tersebut berlangsung di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Deli Serdang pada Minggu (1/9/2024) siang WIB.

Tim Futsal Putri DKI Jakarta berusaha bermain agresif melawan Papua Pegunungan pada awal laga. Sebab, mereka langsung menekan pertahanan tim lawan.

Gol demi gol mampu diciptakan kedua tim dalam laga itu. Namun, DKI Jakarta lebih mendominasi permainan atas Papua Pegunungan.

DKI Jakarta berhasil unggul tipis 3-2 pada babak pertama. Kedua tim pasti akan berbenah diri saat turun minum agar bermain lebih apik pada babak kedua.

Pada babak kedua, DKI Jakarta kembali menggempur pertahanan tim lawan dengan berbagai skema serangan. Langkah itu mereka lakukan untuk memperlebar jarak keunggulan atas Papua Pegunungan.