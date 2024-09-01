Hasil Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024: Banten Diimbangi Papua Barat 1-1

DELI SERDANG – Tim Futsal Putri Banten ditahan Timnas Futsal Putri Papua Barat 1-1 pada laga cabor Futsal PON XXI Aceh-Sumut 2024. Laga tersebut berlangsung di GOR Mini Futsal Dispora Sumut, Deli Serdang, Minggu (1/9/2024) siang WIB.

Tim Futsal Putri Banten dan Papua Barat berusaha menampilkan performa terbaik pada awal babak pertama. Sebab, kedua tim ingin mengamankan poin penuh dalam laga fase grup tersebut.

Intensitas laga antara kedua tim berlangsung dengan cukup tinggi. Pasalnya, Banten dan Papua Barat saling membalas serangan dalam upaya mencetak gol pembuka dalam laga itu.

Sejauh ini pertahanan Banten dan Papua Barat masih cukup kokoh satu sama lainnya. Lantaran, mereka sangat lugas menghalau berbagai serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama, Banten dan Papua Barat tidak mampu mencetak gol meskipun mendapatkan beberapa peluang. Kedua tim pasti akan berbenah saat turun minum agar tampil lebih apik pada babak kedua.