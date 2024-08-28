Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Argentina U-20 Hari Ini di Seoul Earth On Us Cup 2024

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Argentina U-20 hari ini di Seoul Earth On Us Cup 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen yang digelar di Korea Selatan itu akan dimulai hari ini, Rabu (28/8/2024).

Perlu diketahui di Seoul Earth On Us Cup 2024m tim asuhan Indra Sajfri diagendakan akan melawan tiga tim, yakni Argentina U-20, Thailand U-20, dan terakhir menghadapi tuan rumah Korea Selatan U-20.

Ketiga laga itu akan dimainkan sebagai persiapan Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– sebelum tampil di ajang Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Kualifikasi tersebut digelar pada 25-29 September 2024.

Timnas Indonesia U-20 dipercaya menjadi tuan rumah dari Grup F yang berisikan Yaman U-20, Timor Leste U-20, dan Maladewa U-20. Nantinya hanya juara grup dan lima runner-up terbaik (dari total 10 grup) yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 yang digelar di China.

Karena perjalanan Timnas Indonesia U-20 dipastikan berat untuk bisa merebut tiket ke Piala Asia U-20 2025, maka Indra Sjafri sengaja mengajak anak buahnya mengikuti Seoul Earth On Us Cup 2024. Turnamen tersebut dirasa menjadi cara terbaik agar Timnas Indonesia U-20 semakin siap menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Sejauh ini, pasukan Indra Sjafri sudah menggelar pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan. Para pemain pun tampak senang menjalani latihan di Korea Selatan, seperti yang dirasakan Toni Firmansyah.