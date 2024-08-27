Seoul Earth On Us Cup 2024: Pelatih Korea Selatan U-20 Antusias Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-20

Timnas Korea Selatan U-20 akan menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024 (Foto: AFC)

PELATIH Timnas Korea Selatan U-20, Lee Chang-won antusias jelang menghadapi Timnas Indonesia U-20 hingga Argentina U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024. Sang pelatih mengatakan mini turnamen kali ini merupakan bagian dari persiapan untuk menatap Piala Dunia U-20 2025.

Mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024 sebentar lagi akan dimulai. Turnamen itu akan diikuti oleh empat tim, yang terdiri dari Argentina U-20, Indonesia U-20, Korea Selatan U-20, dan Thailand U-20.

Korea Selatan U-20 akan berhadapan dengan Thailand U-20 di laga pertama yang digelar pada 28 Agustus 2024. Sementara, Timnas Indonesia U-20 akan bersua dengan Argentina U-20 di waktu yang sama.

Lee Chang-won mengaku tidak sabar menanti lawan-lawan kuat di turnamen tersebut. Menurutnya, mini turnamen ini akan berdampak positif untuk perkembangan Taegeuk Warriors -julukan Korea Selatan U-20.

“Argentina adalah kekuatan tradisional, dan tim-tim Asia seperti Indonesia dan Thailand juga telah banyak meningkatkan kinerja mereka. Saya pikir ini akan menjadi pengalaman yang baik,” kata Lee dilansir dari Star News Korea, Selasa (27/8/2024).

Lebih jauh, Lee mengatakan mini turnamen ini akan menjadi bagian dari persiapan Timnas Korea Selatan U-20 menatap Piala Dunia U-20 2025. Sebelum itu, Korea Selatan U-20 harus berjuang terlebih dulu di kualifikasi Piala Asia U-20 2025.