Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Argentina U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Argentina U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru ini akan digelar di Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan, pada Rabu 28 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan ikut ambil bagian dalam turnamen mini di Korea Selatan yang bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024. Ajang ini pun akan diikuti tim-tim top dunia, di antaranya ada Argentina U-20 hingga tim tuan rumah, Korea Selatan U-20.

Perjalanan Timnas Indonesia U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024 pun akan dimulai dengan langsung menghadapi lawan berat. Dony Tri Pamungkas cs akan langsung menghadapi Argentina U-20.

Jelang dimulainya ajang itu, Timnas Indonesia U-20 pun terus menggempur latihan di Korea Selatan. Dony Tri Pamungkas cs memang diketahui sudah berada di Korea Selatan sejak Rabu 21 Agustus 2024.

Demi bisa bersaing dan tampil apik di Seoul Earth On Us Cup 2024, persiapan Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dilakukan dari segi fisik serta taktikal. Dony pun memastikan dirinya dan rekan-rekan setim sudah beradapatasi dengan cuaca di Korea Selatan.

“Saat ini kami fokus bagaimana bekerja lebih sama-sama lagi dan cara kita bertahan maupun menyerang alias transisi tim,” ujar Dony Tri Pamungkas, dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa (27/8/2024).

“Untuk cuaca mungkin enggak menentu ya, kadang hujan, kadang panas, jadi kita harus beradaptasi dengan cepat,” lanjutnya.