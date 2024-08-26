Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Azizah Salsha Bakal Dukung Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi Usai Umrah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |20:51 WIB
Azizah Salsha Bakal Dukung Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi Usai Umrah
Pratama Arhan bakal didukung langsung Azizah Salsha di laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
JAKARTA – Azizah Salsha dikonfirmasi akan mendukung Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu dilakukan usai sang selebgram menjalankan Ibadah Umrah di Tanah Suci.

Ayah Azizah, Andre Rosiade menyampaikan, putrinya saat ini sedang berada di Arab Saudi. Perempuan berusia 20 tahun itu melaksanakan umrah seorang diri tanpa ditemani Arhan.

Azizah Salsha umrah

"Jadi begini, yang umrah itu Zizah. Arhan itu baru masuk Saudi itu tanggal 1 (September) langsung TC, tidak keburu,” kata Andre, kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion STIK, Senin (26/8/2024).

"Kalau Zizah, dia menunggu di Saudi. Jadi Zizah umrah dulu, sekarang umrah, nanti setelah umrah dia menunggu Arhan sambil menonton sepakbola,” sambung petinggi klub Semen Padang itu.

Andre mengungkapkan Arhan sejatinya sudah punya rencana untuk Ibadah Umrah bersama istri tercintanya. Kemungkinan, hal itu akan terlaksana di akhir tahun setelah kompetisi libur.

“Nanti mungkin umrahnya nanti akhir tahun. Kalau sudah libur juga liga Korea-nya,” ungkap Andre.

