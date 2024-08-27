Ada Thom Haye, Ini Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Kontra Arab Saudi dan Australia?

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, segera mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 10 September 2024. Sebanyak 26 pemain yang dipanggil dengan rincian 14 pesepakbola abroad dan 12 personel yang merumput di Liga 1 2024-2025.

Sejauh ini sudah terungkap 10 dari 12 personel Liga 1 2024-2025. Mereka ialah Dimas Drajad (Persib Bandung), Ramadhan Sananta (Persis Solo), Ricky Kambuaya (Dewa United), Egy Maulana Vikri (Dewa United), Witan Sulaeman (Persija Jakarta), Rizki Ridho (Persija Jakarta), Muhammad Ferarri (Persija Jakarta), Yakob Sayuri (Malut United), Yance Sayuri (Malut United) dan Wahyu Prasetyo (Malut United).

(Ramadhan Sananta dipanggil kembali ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@persisofficial)

Berhubung ada 12 pemain Liga 1 2024-2025 yang dipanggil, lantas, siapa dua pemain sisanya? Okezone memprediksi, dua slot tersisa ditempati dua penjaga gawang, yakni Ernando Ari (Persebaya Surabaya) dan Adi Satryo (PSIS Semarang).

Bagaimana dengan pemain abroad? Minus Jordi Amat yang cedera, pemain-pemain abroad yang dipanggil berasal dari personel saat Timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024.

Disinyalir, hanya ada satu penambahan pemain abroad, yakni kiper FC Dallas, Martees Paes. Kiper 25 tahun ini belum bisa bermain saat Timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, 1 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Maarten Paes belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena ketika pendaftaran ditutup pada 5 Agustus 2024, kiper berdarah Belanda ini belum memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia. Baru ketika Timnas Indonesia menjamu Australia pada Selasa 10 September 2024, Maarten Paes sudah bisa membela skuad Garuda, mengingat pendaftaran pemain ditutup H-7 sebelum pertandingan.