HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengejutkan! Jarang Main di Suwon FC, Pratama Arhan Diincar Klub Eropa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |05:18 WIB
Mengejutkan! Jarang Main di Suwon FC, Pratama Arhan Diincar Klub Eropa
Pratama Arhan dikabarkan masuk radar Suwon FC. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Pratama Arhan, menjadi incaran klub-klub Eropa meski baru satu tampil bersama Suwon FC di Liga 1 Korea Selatan 2024. Kabar itu disampaikan mertua dari Pratama Arhan, Andre Rosiade.

Andre Rosiade memastikan, sang menantu takkan berkarier di Indonesia dalam waktu dekat. Pesepakbola 22 tahun itu disebut Andrea Rosiade tetap melanjutkan karier di luar negeri dan tidak menutup kemungkinan bakal merumput di Benua Biru.

Pratama Arhan (paling kanan) baru satu kali main bersama Suwon FC. (Foto: Instagram/@suwonfc)

“Jadi begini, sekarang semua keputusan ada di tangan Arhan (terkarier karier sepakbola ke depan),” kata Andre Rosiade kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion STIK, Senin 26 Agustus 2024.

“Ada sih beberapa skenario-skenario apakah tetap bertahan di Suwon FC atau tidak. Saya dengar dari Arhan apakah akan berangkat ke Eropa atau tetap di Korea. Bahkan ada juga klub Jepang yang menawarinya,” lanjut politikus dari partai Gerindra ini.

Andre Rosiade juga membeberkan kenapa sang menantu terus-menerus berkarier di luar negeri. Dengan bermain di luar negeri otomatis akan meningkatkan skill dan kualitas fullback kiri andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia tersebut.

“Yang jelas tidak pulang ke Indonesia. Karena menurut saya Arhan akan jauh lebih berkembang kalau bisa main di luar negeri,” tegas Andre Rosiade.

Halaman:
1 2
      
