HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ikut Cetak Gol, Mierza Firjatullah Belum Puas Timnas Indonesia U-17 Menang 3-1 atas India U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |02:07 WIB
Ikut Cetak Gol, Mierza Firjatullah Belum Puas Timnas Indonesia U-17 Menang 3-1 atas India U-17
Timnas Indonesia U-17 menang 3-1 atas India U-17 di laga uji coba (Foto PSSI)
A
A
A

MIERZA Firjatullah mengaku belum puas dengan performa Timnas Indonesia U-17 saat ini. Padahal, mereka baru saja menang 3-1 atas India dalam laga uji coba di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Minggu (25/8/2024).

Adapun tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 dicetak oleh Evandra Florasta (P 13’), Fandi Ahmad (50’), Mierza Firjatullah (62’). Sementara itu, satu gol India U-17 disumbang Levis Zanminlun pada menit ke-52.

 

Namun di sisi lain, Mierza Firjatullah menyatakan sangat bersyukur kemenangan dapat diraih oleh Timnas Indonesia U-17 meskipun sekadar dalam laga uji coba. Dia yakini kemenangan itu akan menambah semangat pemain dalam berlatih kembali.

"Alhamdulillah pertandingan tadi kami memberikan yang terbaik," kata Mierza Firjatullah usai laga.

Kendati demikian, pemain berusia 15 tahun itu menilai Timnas Indonesia U-17 masih ada sederet kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Hal itu pastinya agar tim asuhan Nova Arianto tersebut semakin kompak dan solid.

"Masih banyak yang perlu dievaluasi," katanya.

Halaman:
1 2
      
