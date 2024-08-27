Hasil Borneo FC vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Pesut Etam Bungkam Tamunya 2-0!

BALIKPAPAN – Hasil Borneo FC vs Bali United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (26/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Pesut Etam.

Dua gol Borneo FC dicetak oleh Christophe Nduwarugira (40’) dan Mariano Peralta (73’). Bali United yang mendominasi laga, sayangnya tak mampu mencetak gol.

Jalannya Pertandingan

Borneo FC langsung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Pieter Huistra mengandalkan Berguinho dan Mariano Peralta untuk mengacak-acak pertahanan Bali United.

Walau begitu, Serdadu Tridatu berhasil mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Bali United membalas dengan serangan balik cepat lewat skema umpan panjang.

Jual beli serangan pun tercipta memasuki pertengahan pertandingan di babak pertama. Namun, Pesut Etam terpantau lebih efektif saat melancarkan serangan ketimbang tim tamu.

Pada menit ke-40, Borneo FC akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat tandukkan Christophe Nudwarugira (40’). Pemain asal Burundi itu sukses memanfaatkan umpan matang dari tendangan penjuru Stefano Lilipaly.

Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Bali United mencoba bermain ofensif sejak awal pertandingan.