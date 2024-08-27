Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Semen Padang Diguyur Bonus Usai Kalahkan PSS Sleman 1-0 di Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:48 WIB
Semen Padang Diguyur Bonus Usai Kalahkan PSS Sleman 1-0 di Liga 1 2024-2025
Para pemain Semen Padang kala berlaga. (Foto: Semen Padang)
A
A
A

MANAJEMEN Semen Padang memastikan bakal memberi bonus ke tim usai menang atas PSS Sleman di pekan ke-3 Liga 1 2024-2025. Laga diketahui berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tim berjuluk Kabau Sirah itu.

Ya, Semen Padang FC menang dengan skor tipis 1-0 saat menjamu PSS Sleman di Stadion STIK, Jakarta, Senin 26 Agustus 2024 malam WIB. Satu-satunya gol kemenangan itu dicetak lewat titik putih yang dieksekusi Kenneth Nwoke pada menit ke-4.

Semen Padang

Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Semen Padang FC di Liga 1 musim ini. Penasihat tim Kabau Sirah, Andre Rosiade, pun bakal menepatkan janji manajemen soal bonus yang diberikan kepada skuad Kabau Sirah karena berhasil meraih kemenangan.

“Ya, tentu kita akan penuhi. Menang akan kita beri, insya Allah hari ini akan diumumkan di ruang ganti,” tutur Andre kepada wartawan di Stadion STIK, Senin 26 Agustus 2024.

Halaman:
1 2
      
