HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Menang 1-0, Kabau Sirah Petik 3 Poin Perdana

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |17:39 WIB
Hasil Semen Padang vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Menang 1-0, Kabau Sirah Petik 3 Poin Perdana
Semen Padang menang 1-0 atas PSS Sleman di pekan ketiga Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@pssleman)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Semen Padang vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion STIK, Jakarta, Senin (26/8/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Kabau Sirah!

Gol bagi Semen Padang dicetak oleh Kenneth Ngwoke (4’) dari titik penalti. Itu menjadi tiga poin perdana bagi tim promosi Liga 2 tersebut.

Semen Padang vs PSS Sleman (Foto: Instagram/@pssleman)

Jalannya Pertandingan

Semen Padang FC mendapatkan hadiah penalti saat laga baru berjalan sekitar tiga menit. Kenneth Ngwoke yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa timnya unggul 1-0 atas PSS Sleman.

Gol cepat itu jelas mengejutkan Super Elja -julukan PSS Sleman. Tapi disisi lain, mereka juga cukup kesulitan untuk menembus pertahanan solid Semen Padang FC. Sementara, Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC- cukup tampil dominan.

PSS Sleman nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-28 lewat sundulan keras Hokky Caraka yang masih melambung tinggi. Jual beli serangan terus tersaji, namun belum ada tambahan gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-35.

Kabau Sirah nyaris menggandakan kedudukan di menit 41 setelah tendangan Cornelius Stewart membentur tiang gawang. Semen Padang FC mendapat nasib sial karena Ngwoke terpaksa ditarik keluar karena cedera. Sementara, mereka unggul sementara atas PSS Sleman di babak pertama dengan skor 1-0.

Semen Padang FC yang tidak menurunkan irama permainannya berhasil menjebol gawang PSS Sleman pada menit 58 lewat tendangan Ryohei Michibuchi. Tapi, gol itu dianulir wasit setelah ditinjau lewat VAR karena Stewart sudah dalam posisi offside sebelum mengoper bola ke Michibuchi.

