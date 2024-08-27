Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Starter, Pelatih Venezia FC Puji Pertahanan Timnya di Laga Kontra Fiorentina

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |03:07 WIB
Jay Idzes Starter, Pelatih Venezia FC Puji Pertahanan Timnya di Laga Kontra Fiorentina
Jay Idzes dan skuad Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 (Foto: Instagram/Venezia FC)
A
A
A

PELATIH Venezia, Eusebio Di Francesco memuji lini pertahanan timnya yang diperkuat Jay Idzes di laga kontra Fiorentina. Sang pelatih mengaku senang karena Venezia berhasil menahan Fiorentina pada pekan kedua Liga Italia 2023-2024 yang berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Minggu (25/8/2024).

Sebatas informasi, Jay Idzes tampil sejak menit awal laga. Sayangnya, pemain Timnas Indonesia itu sempat beberapa kali mengalami kram dan akhirnya digantikan Michael Svoboda pada menit ke-68.

Dilansir dari Tuttomercato, Senin (26/8/2024) Eusebio Di Francesco sempat disinggung media Italia soal menempatkan Jay Idzes sebagai bek tengah. Selain itu, media itu menilai kombinasi, Jay Idzes, Marin Sverko dan Giorgio Altare juga bisa membantu saat timnya menekan tim lawan.

"Kami bisa saja bermain buruk, dalam dua atau tiga situasi dengan determinasi lebih besar. Kami bisa saja mencetak gol melalui sundulan. Namun, para bek harus tahu cara bertahan dan hari ini mereka melakukannya dengan sangat baik," kata Eusebio Di Francesco menyikapi pertanyaan dari media Italia.

Pelatih berusia 54 tahun itu memberikan apresiasi untuk kokohnya lini pertahanan I Lagunari -julukan Venezia. Sebab, mereka mampu mencegah gawang yang dikawal Jesse Joronen dibobol tim tuan rumah.

“Saya juga senang dengan kerja lini pertahanan secara umum," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651791/sepakat-target-80-emas-pemerintah-dukung-cabor-raih-hasil-maksimal-di-sea-games-2025-ybo.webp
Sepakat Target 80 Emas, Pemerintah Dukung Cabor Raih Hasil Maksimal di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/kejurnas_pelajar_pobsi_2025_memunculkan_kualitas_p.jpg
Kejurnas POBSI 2025 Lahirkan Talenta Biliar Luar Biasa, Rektor MNC University Terpukau
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement