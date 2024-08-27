Jay Idzes Starter, Pelatih Venezia FC Puji Pertahanan Timnya di Laga Kontra Fiorentina

PELATIH Venezia, Eusebio Di Francesco memuji lini pertahanan timnya yang diperkuat Jay Idzes di laga kontra Fiorentina. Sang pelatih mengaku senang karena Venezia berhasil menahan Fiorentina pada pekan kedua Liga Italia 2023-2024 yang berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Minggu (25/8/2024).

Sebatas informasi, Jay Idzes tampil sejak menit awal laga. Sayangnya, pemain Timnas Indonesia itu sempat beberapa kali mengalami kram dan akhirnya digantikan Michael Svoboda pada menit ke-68.

Dilansir dari Tuttomercato, Senin (26/8/2024) Eusebio Di Francesco sempat disinggung media Italia soal menempatkan Jay Idzes sebagai bek tengah. Selain itu, media itu menilai kombinasi, Jay Idzes, Marin Sverko dan Giorgio Altare juga bisa membantu saat timnya menekan tim lawan.

"Kami bisa saja bermain buruk, dalam dua atau tiga situasi dengan determinasi lebih besar. Kami bisa saja mencetak gol melalui sundulan. Namun, para bek harus tahu cara bertahan dan hari ini mereka melakukannya dengan sangat baik," kata Eusebio Di Francesco menyikapi pertanyaan dari media Italia.

Pelatih berusia 54 tahun itu memberikan apresiasi untuk kokohnya lini pertahanan I Lagunari -julukan Venezia. Sebab, mereka mampu mencegah gawang yang dikawal Jesse Joronen dibobol tim tuan rumah.

“Saya juga senang dengan kerja lini pertahanan secara umum," katanya.