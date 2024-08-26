Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas India U-17: Bikin Takjub!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |12:39 WIB
Media Vietnam Soroti Kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas India U-17: Bikin Takjub!
Timnas Indonesia U-17 disorot media Vietnam setelah menang 3-1 atas Timnas India U-17. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti kemenangan 3-1 Timnas Indonesia U-17 atas Timnas India U-17 dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. The Thao 247 menyebut hasil yang dicetak Timnas Indonesia U-17 masuk kategori telak.

“Indonesia mencetak kemenangan besar atas sang lawan sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

Media Vietnam takjub Timnas Indonesia U-17 menang 3-1 atas Timnas India U-17. (Foto: The Thao 247)

(Media Vietnam takjub Timnas Indonesia U-17 menang 3-1 atas Timnas India U-17. (Foto: The Thao 247)

“Indonesia meraih kemenangan besar atas Tim Biru dari Asia Selatan (India). Hasil ini positif sebagai persiapan sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 19-27 Oktober 2024,” lanjut The Thao 247.

Dalam laga semalam, Timnas Indonesia U-17 racikan Nova Arianto bermain ciamik. Sejak awal laga, Mierza Firjatullah dan kawan-kawan langsung mengunci sang lawan.

Terbukti laga baru berjalan 14 menit, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sudah unggul 1-0 via eksekusi penalti Evandra Florasta.

Penalti didapat Timnas Indonesia U-17 setelah Mierza Firjatullah yang berhasil menggocek penjaga gawang lawan, dijatuhkan pemain belakang Timnas India U-17 di kotak penalti. Keunggulan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas India U-17 bertahan hingga babak pertama usai.

Halaman:
1 2
      
