Hasil VfL Wolfsburg vs Bayern Munich di Liga Jerman 2024-2025: Sempat Kewalahan, Die Roten Akhirnya Menang 3-2

WOLFSBURG – Bayern Munich harus bersusah payah untuk bisa menang atas VfL Wolfsburg di pekan pertama Liga Jerman 2024-2025, pada Minggu (25/8/2024) malam WIB. Bermain di Wolkswagen Arena, Wolfsburg, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang dengan skor tipis 3-2.

Bayern baru bisa mengunci kemenangan di menit 82 setelah sempat memiliki skor sama kuat 2-2. Pertahanan Wolfsburg yang kukuh akhirnya jebol lagi dan membuat Bayern menang.

Jalannya Pertandingan

Bermain di kandang musuh tak membuat Bayern tertekan. Terbukti, mereka bisa bermain lebih luwes, bahkan mencetak gol pertama di menit 19.

Gol pertama di laga tersebut diciptakan oleh bintang muda Bayern, Jamal Musiala. Namun, tuan rumah nyatanya langsung mengamuk dan menciptakan dua gol balasan lewat aksi Lovro Majer (47’ dan 55’).

Bayern pun menutup babak pertama dengan keadaan tertinggal 1-2. Beruntung, di babak kedua pasukan Vincent Kompany berhasil bangkit.