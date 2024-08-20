Lothar Matthaus Sebut Bayern Munich Favorit Juara Liga Jerman 2024-2025

BAYERN Munich diprediksi menjadi calon kuat juara Liga Jerman 2024-2025. Pendapat tersebut datang dari salah satu legenda sepakbola Jerman, Lothar Matthaus.

Lothar Matthaus meyakini Bayern Munich akan kembali mendominasi kompetisi domestik. Terlebih dengan kehadiran Vincent Kompany sebagai pelatih baru.

Namun, Harry Kane dan rekan-rekan juga dipastikan mendapat persaingan ketat dari tim lain. Jawara musim lalu, Bayer Leverkusen jadi salah satu tim yang bisa merusak dominasi Harry Kane dan rekan-rekan.

"Persiangan musim ini akan lebih ketat. Banyak tim yang berpotensi untuk meraih gelar juara," ujar Lothar Matthaus.

"Tapi saya rasa (Bayer) Leverkusen dan Bayern Munich masih jadi favorit juara musim ini. Bayern Munich memiliki pelatih baru yang bisa membangun atmosfer klub dengan sangat baik," lanjutnya.