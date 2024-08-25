Hasil Timnas Indonesia U-17 vs India U-17: Mierza Firjatullah Bawa Garuda Asia Memimpin 3-1!

Timnas Indonesia U-17 unggul 3-1 atas Timnas India U-17 (Foto: PSSI)

GIANYAR – Hasil laga uji coba antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) malam WIB, itu 3-1 hingga menit ke-62.

Gol tambahan Indonesia dicetak oleh Mierza Firjatullah! Garuda Asia pun unggul dua gol.

Jalannya Pertandingan

Keluar dari ruang ganti, Indonesia kembali melancarkan serangan. Putu Panji sudah mendapat peluang di menit ke-47 tetapi sundulannya di dalam kotak penalti masih melambung.

Gawang Indonesia lagi-lagi terancam di menit ke-48. Keputusan Dafa keluar dari sarangnya membuat Vishal Yadav bisa melepaskan tembakan. Beruntung, bola masih melebar tipis saja!

Gol bagi Indonesia tercipta di menit ke-50! Berawal dari sepakan Mierza yang ditepis Suraj Singh, bola bergulir liar. Situasi kemelut itu dimanfaatkan Fandi untuk menggandakan skor 2-0!

Sayangnya, India membalas kilat. Lewat situasi yang serupa, kemelut di depan gawang, Levis sukses membobol gawang Dafa.