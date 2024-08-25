Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs India U-17: Mierza Firjatullah Bawa Garuda Asia Memimpin 3-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |20:22 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs India U-17: Mierza Firjatullah Bawa Garuda Asia Memimpin 3-1!
Timnas Indonesia U-17 unggul 3-1 atas Timnas India U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

GIANYAR – Hasil laga uji coba antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) malam WIB, itu 3-1 hingga menit ke-62.

Gol tambahan Indonesia dicetak oleh Mierza Firjatullah! Garuda Asia pun unggul dua gol.

Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Keluar dari ruang ganti, Indonesia kembali melancarkan serangan. Putu Panji sudah mendapat peluang di menit ke-47 tetapi sundulannya di dalam kotak penalti masih melambung.

Gawang Indonesia lagi-lagi terancam di menit ke-48. Keputusan Dafa keluar dari sarangnya membuat Vishal Yadav bisa melepaskan tembakan. Beruntung, bola masih melebar tipis saja!

Gol bagi Indonesia tercipta di menit ke-50! Berawal dari sepakan Mierza yang ditepis Suraj Singh, bola bergulir liar. Situasi kemelut itu dimanfaatkan Fandi untuk menggandakan skor 2-0!

Sayangnya, India membalas kilat. Lewat situasi yang serupa, kemelut di depan gawang, Levis sukses membobol gawang Dafa.

Halaman:
1 2
      
