Hasil Timnas Indonesia U-17 vs India U-17: Saling Berbalas Gol, Skor 2-1

Timnas Indonesia U-17 untuk sementara unggul 2-1 atas Timnas India U-17 (Foto: PSSI)

GIANYAR – Hasil laga uji coba antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) malam WIB, itu 2-1 hingga menit ke-53.

Gol bagi Indonesia dicetak oleh Fandi Ahmad di menit ke-50. Namun, India membalas lewat Levis Zhangminlun di menit ke-53.

Jalannya Pertandingan

Keluar dari ruang ganti, Indonesia kembali melancarkan serangan. Putu Panji sudah mendapat peluang di menit ke-47 tetapi sundulannya di dalam kotak penalti masih melambung.

Gawang Indonesia lagi-lagi terancam di menit ke-48. Keputusan Dafa keluar dari sarangnya membuat Vishal Yadav bisa melepaskan tembakan. Beruntung, bola masih melebar tipis saja!

Gol bagi Indonesia tercipta di menit ke-50! Berawal dari sepakan Mierza yang ditepis Suraj Singh, bola bergulir liar. Situasi kemelut itu dimanfaatkan Fandi untuk menggandakan skor 2-0!

Sayangnya, India membalas kilat. Lewat situasi yang serupa, kemelut di depan gawang, Levis sukses membobol gawang Dafa.