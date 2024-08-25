Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17: Pelatih The Blue Tigers Puji Fasilitas dari PSSI

GIANYAR – Pelatih Timnas India U-17, Ishfaq Ahmed, sangat puas dengan fasilitas yang diberikan PSSI selama menjalani persiapan melawan Timnas Indonesia U-17. Menurutnya, fasilitas yang diberikan benar-benar yang terbaik.

Untuk diketahui, skuad India U-17 saat ini sedang berada di Bali. The Blue Tigers akan menghadapi laga uji coba kontra Timnas Indonesia U-17 sebanyak dua kali, yakni pada Minggu (25/8/2024) dan Selasa 27 Agustus di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Selama berada di Bali, Ahmed mengaku sangat puas dengan fasilitas yang diberikan PSSI kepada India U-17. Ia mengungkapkan persiapan skuadnya berjalan sangat baik jelang menantang Timnas Indonesia U-17.

“Fasilitas latihan di sini bagus. Semuanya kelas satu, yang ideal untuk kami mempersiapkan turnamen utama yang akan datang. Iklimnya menyenangkan,” kata Ahmed, melansir dari situs resmi Federasi Sepak Bola India, Minggu (25/8/2024).

“Tuan rumah sangat membantu, memenuhi semua permintaan kami. Sejauh ini, semuanya berjalan dengan baik di sini,” sambung pria asal India itu.

Sebelum melawan Timnas Indonesia U-17, India U-17 menjalani uji coba melawan Bali United U-20 pada Jumat 23 Agustus 2024 di Stadion Gelora Samudra, Kuta. Pada laga tersebut, mereka ditahan 2-2.