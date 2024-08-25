Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17: Garuda Asia Disebut sebagai Tim Kuat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |15:14 WIB
Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17: Garuda Asia Disebut sebagai Tim Kuat!
Timnas India U-17 ketar-ketir jelang menghadapi Timnas Indonesia U-17 (Foto: AIFF)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Timnas India U-17, Ishfaq Ahmed, ketar-ketir jelang menghadapi Timnas Indonesia U-17. Ia mengakui skuad Garuda Asia adalah tim yang kuat dan terorganisir dengan sangat baik.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan menjalani laga uji coba kontra India U-17. Laga tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas India U-17 (Foto: AIFF)

Jelang bentrokan malam nanti, Ahmed mengakui ketangguhan tim polesan Nova Arianto. Ia mengklaim Timnas Indonesia U-17 merupakan tim yang kuat karena berhasil melibas Timnas Vietnam U-17 5-0 di Piala AFF U-16 2024.

“Indonesia adalah tim yang kuat dan terorganisir. Kemampuan teknis dan taktis mereka bagus,” kata Ahmed, melansir dari situs resmi Federasi Sepak Bola India, Minggu (25/8/2024).

“Mereka baru saja meraih kemenangan besar melawan Vietnam, dan beberapa hari yang lalu Vietnam mengalahkan Jepang. Jadi, ini adalah level yang akan dihadapi tim kami,” sambungnya.

Timnas Indonesia U-17 akan bertanding dua kali melawan India U-17. Ada pun laga kedua dijadwalkan berlangsung pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB.

