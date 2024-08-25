Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 Malam Ini: Menang Telak, Skuad Garuda Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |16:00 WIB
Timnas Indonesia U-17 siap tempur melawan Timnas India U-17 malam ini. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 malam ini sudah dirilis. Duel pertama Timnas Indonesia U-17 vs Timnas India U-17 dilangsungkan di Stadion I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Tak cuma sekali, laga ini bakal digelar dua kali. Laga kedua juga digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB. Dua laga ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia U-17 sebelum turun di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 23-27 Oktober 2024.

Suasana TC Timnas Indonesia U-17 di Bali. (Foto; PSSI)

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi laga-laga sulit dalam periode tersebut. Di luar Kepulauan Mariana Utara U-17 yang di atas kertas dapat dikalahkan, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Timnas Australia U-17 dan tuan rumah Kuwait U-17.

Hanya juara grup dan lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Karena itu, pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto memanfaatkan betul dua laga uji coba kontra India U-17.

Laga ini bakal dimanfaatkan Nova Arianto untuk mencari komposisi dan formasi yang pas. Disinyalir, pelatih 46 tahun itu akan menurunkan formasi 4-3-3.

Mierza Firjatullah, Zahaby Gholy dan Fadly Alberto masih dipercaya mengisi lini depan. Dari tiga nama di atas, aksi Zahaby Gholy banyak dinanti pencinta sepakbola Tanah Air.

