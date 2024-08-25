Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Roberto Mancini Pantau Pemain di Liga Arab Saudi

PELATIH Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, mulai memantau pemain di liga lokal untuk persiapan menghadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal tersebut memang wajar dilakukan pelatih tim nasional.

Arab Saudi akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada 5 September 2024.

Hasil positif tentu sangat krusial bagi kedua tim di pertandingan pertama. Sebab itu, Mancini mulai bergerak untuk mencari pemain-pemain berbakat yang kemungkinan diikutsertakan dalam skuad The Green Falcons.

Mancio -sapaan akrabnya- dilaporkan menonton langsung sebuah pertandingan di Liga Arab Saudi 2024-2025. Pelatih asal Italia itu hadir langsung dalam pertandingan Al-Shabab versus Al-Ettifaq di Al Shabab FC Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu (25/8/2024) dini hari WIB.

Laga tersebut dimenangkan oleh Al-Ettifaq dengan skor akhir 1-0. Belum jelas siapa pemain yang dipantau oleh Mancini dalam pertandingan tersebut. Walau demikian, dari kedua tim, ada beberapa pemain Arab Saudi yang tampil dalam pertandingan itu.

Di antaranya ada Nader Al-Sharari (Al-Shabab), Moteb Al-Harbi (Al-Shabab), dan Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab). Nama terakhir merupakan pemain yang sudah berpengalaman tampil bersama tim nasional.