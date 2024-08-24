Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

RCTI Resmi Siarkan Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Jadwalnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |17:19 WIB
RCTI Resmi Siarkan Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Jadwalnya!
RCTI resmi menyiarkan laga Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

RCTI resmi menyiarkan laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu diungkapkan RCTI via akun Instagram mereka, @rctisports.

“AFC Asian Qualifiers Road to 26 sudah di depan mata!! Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi dan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah siap melihat aksi mereka?” tulis akun Instagram @rctisports, Sabtu (24/8/2024).

RCTI resmi menyiarkan laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. (Foto: Instagram/@rctisports)

(RCTI resmi menyiarkan laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dan Australia. (Foto: Instagram/@rctisports)

“Saksikan Arab saudi vs Indonesia Kamis 5 September pukul 23.00 WIB LIVE dan Indonesia vs Australia Selasa 10 September pukul 16.30 WIB LIVE eksklusif hanya di RCTI,” lanjut akun di atas.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum mengumumkan siapa saja nama-nama yang dibawa untuk dua laga di atas. Namun, Shin Tae-yong sudah menyebutkan beberapa nama yang tidak dibawa.

Jordi Amat dan Malik Risaldi dipastikan absen melawan Arab Saudi dan Australia karena cedera. Justin Hubner terkena akumulasi kartu melawan Arab Saudi dan baru bisa dimainkan melawan Australia.

Begitu juga Maarten Paes yang absen melawan Arab Saudi dan baru bisa diturunkan menghadapi skuad Socceroos -julukan Timnas Australia. Bagaimana dengan Elkan Baggott?

