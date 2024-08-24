Shin Tae-yong Coret 5 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Shin Tae-yong coret 5 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

SHIN Tae-yong mencoret 5 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Nama-nama ini dicoret Shin Tae-yong atau tidak dimasukkan ke dalam daftar pemain yang dipanggil karena berbagai alasan.

Lantas, siapa saja lima pemain yang dimaksud? Mereka ialah Malik Risaldi (Persebaya Surabaya), Elkan Baggott (Blackpool FC), Jordi Amat (Johor Darul Ta’zim), Maarten Paes (FC Dallas) dan Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers U-21).

(Maarten Paes absen melawan Arab Saudi, tapi bisa main lawan Australia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Malik Risaldi dicoret dari daftar panggil karena mengalami cedera. Masalah ini juga yang membuat winger Persebaya Surabaya ini absen di dua pekan awal Liga 1 2024-2025.

Lanjut ke Maarten Paes. Kiper 25 tahun ini absen melawan Arab Saudi karena tidak bisa didaftarkan. Ketika pendaftaran pemain ditutup pada 5 Agustus 2024, Maarten Paes belum memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Sekadar diketahui, Maarten Paes baru memenuhi syarat memperkuat Timnas Indonesia pada Minggu, 18 Agustus 2024. Kiper FC Dallas ini pun sudah tersedia untuk laga melawan Australia, mengingat pendaftaran pemain untuk matchday kedua hingga 10 ditutup H-7 sebelum pertandingan.

Untuk Justin Hubner, bek 20 tahun ini absen melawan Arab Saudi karena terkena akumulasi kartu. Ia baru tersedia saat Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua Grup C pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.