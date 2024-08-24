Breaking News: Gelandang Belanda Pengagum Neymar Jr Siap Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!

GELANDANG asal Belanda pengagum Neymar Jr, Loek Schiffer, mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ia sangat bahagia jika nantinya mendapat kesempatan membela skuad Garuda.

“PSSI belum hubungi saya, tapi Fardy Bachdim (orang kepercayaan PSSI) sudah. Saya pikir sudah beberapa tahun yang lalu saya dihubungi Fardy. Kami sempat ngobrol beberapa kali,” kata Loek Schiffer yang kini bermain untuk FC Eindhoven U-21, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha, Sabtu (24/8/2024).

(Loek Schiffer siap memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: YouTube/Yussa Nugraha)

“Tentunya saya terbuka (untuk membela Timnas Indonesia). Bagi saya, mimpi saya juga untuk bisa bermain di Timnas Indonesia atau Timnas Belanda. Namun, realistis melihat persaingan di posisi saya, maka Timnas Indonesia opsi yang bagus,” lanjut winger/gelandang berusia 19 tahun ini.

Darah Indonesia Loek Schiffer berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Jawa. Beberapa bulan yang lalu, kedua orangtuanya juga baru saja berkunjung ke Indonesia.

“Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Kakek saya berasal dari Jawa. Ketika berusia 17 tahun, mereka pergi ke Belanda,” lanjut Loek Schiffer.

Ketika ditanya siapa pemain favoritnya, Loek Schiffer menyebut nama pemain Al Hilal dan Timnas Brasil, Neymar Jr. Tak heran, gaya permainan Loek Schiffer selintas seperti eks bintang Barcelona tersebut.