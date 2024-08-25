Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebelum Timnas Indonesia U-20 Lawan Argentina hingga Korea Selatan, Indra Sjafri Pastikan Garuda Nusantara Bakal Latih Tanding

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |12:57 WIB
Sebelum Timnas Indonesia U-20 Lawan Argentina hingga Korea Selatan, Indra Sjafri Pastikan Garuda Nusantara Bakal Latih Tanding
Timnas Indonesia U-20 kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

INCHEON – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memastikan timnya bakal latih tanding sebelum mentas di Seoul Earth On Us Cup 2024. Di ajang itu, Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan menghadap lawan-lawan berat, seperti Timnas Argentina U-20.

Timnas Indonesia U-20 sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan. Selain TC, Garuda Nusantara juga akan mengikuti mini turnamen bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024.

Timnas Indonesia U-20

Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan Argentina U-20 pada 28 Agustus 2024, Thailand U-20 pada 30 Agustus 2024, dan Korea Selatan U-20 pada 1 September 2024. Indra mengatakan, turnamen ini penting bagi para pemain untuk menyesuaikan diri dengan tim.

"Target di turnamen ini, yang pasti kita akan melakukan pertandingan yang tiga ini untuk mencari format terbaik kita nanti di Kualifikasi Piala Asia U-20, karena ada beberapa pemain baru yang masuk, dan itu nanti akan kita coba di turnamen ini,” kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu (25/8/2024).

Namun sebelum turnamen dimulai, Indra mengungkapkan Timnas Indonesia U-20 bakal diuji tanding melawan tim lokal. Pertandingan uji coba itu diharapkan bisa menjadi gambaran sebelum mentas di Seoul Earth On Us Cup 2024.

"Untuk itu, dalam mempersiapkan tim di turnamen nanti, kita akan mengadakan latih tanding dengan tim lokal sini, mudah-mudahan besok menjadi simulasi sebelum nanti pertandingan melawan Argentina,” ungkap Indra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186957/john_herdman-hTMo_large.jpg
Profil John Herdman, Pelatih yang Disebut Telah Diwawancarai PSSI untuk Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186288/nova_arianto_langsung_bergerak_usai_ditunjuk_jadi_pelatih_timnas_indonesia_u_20-q0sS_large.jpg
Nova Arianto Langsung Bergerak, Panggil 5 Pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia U-20!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/02/11/1650987/link-nonton-streaming-laliga-202526-barcelona-vs-atletico-madrid-di-vision-xll.jpg
Link Nonton Streaming LaLiga 2025/26: Barcelona vs Atletico Madrid di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/ganda_putra_muda_raymond_indranikolaus_joaquin.jpg
Alasan PBSI Coret Juara Australia Open 2025 dari Skuad SEA Games 2025, Bukan karena Meremehkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement