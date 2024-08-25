Sebelum Timnas Indonesia U-20 Lawan Argentina hingga Korea Selatan, Indra Sjafri Pastikan Garuda Nusantara Bakal Latih Tanding

INCHEON – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memastikan timnya bakal latih tanding sebelum mentas di Seoul Earth On Us Cup 2024. Di ajang itu, Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- akan menghadap lawan-lawan berat, seperti Timnas Argentina U-20.

Timnas Indonesia U-20 sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan. Selain TC, Garuda Nusantara juga akan mengikuti mini turnamen bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024.

Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan Argentina U-20 pada 28 Agustus 2024, Thailand U-20 pada 30 Agustus 2024, dan Korea Selatan U-20 pada 1 September 2024. Indra mengatakan, turnamen ini penting bagi para pemain untuk menyesuaikan diri dengan tim.

"Target di turnamen ini, yang pasti kita akan melakukan pertandingan yang tiga ini untuk mencari format terbaik kita nanti di Kualifikasi Piala Asia U-20, karena ada beberapa pemain baru yang masuk, dan itu nanti akan kita coba di turnamen ini,” kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu (25/8/2024).

Namun sebelum turnamen dimulai, Indra mengungkapkan Timnas Indonesia U-20 bakal diuji tanding melawan tim lokal. Pertandingan uji coba itu diharapkan bisa menjadi gambaran sebelum mentas di Seoul Earth On Us Cup 2024.

"Untuk itu, dalam mempersiapkan tim di turnamen nanti, kita akan mengadakan latih tanding dengan tim lokal sini, mudah-mudahan besok menjadi simulasi sebelum nanti pertandingan melawan Argentina,” ungkap Indra.