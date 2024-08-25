Kondisi Terkini Pemain Timnas Indonesia U-20 Jelang Hadapi Argentina hingga Thailand di Korea Selatan

KONDISI terkini pemain Timnas Indonesia U-20 jelang hadapi Argentina hingga Thailand di Korea Selatan diungkap sang pelatih, Indra Sjafri. Dia mengatakan para pemain Timnas Indonesia U-20 berlatih dengan baik dan siap menghadapi mini turnamen di Korea Selatan.

Diketahui, Timnas Indonesia U-20 sudah tiba di Korea Selatan sejak Rabu 21 Agustus 2024. Tim besutan Indra Sjafri itu melakoni lanjutan pemusatan latihan serta mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024.

Garuda Nusantara akan berhadapan dengan tiga tim papan atas yakni Argentina U-20 pada 28 Agustus 2024, Thailand U-20 pada 30 Agustus 2024, dan Korea Selatan U-20 pada 1 September 2024 dalam mini turnamen tersebut.

Tiga pertandingan itu akan menjadi pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia U-20 sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Indra mengatakan, persiapan timnya lancar menjelang sejumlah pertandingan itu.

“Alhamdulillah kita sudah mulai latihan di TC Korea ini dari dua hari yang lalu, dan berjalan dengan lancar,” kata Indra, dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu (25/8/2024).

“Kita tim pelatih ke Korea ini dalam rangka mengikuti turnamen, di mana kita akan beruji coba nanti dengan tiga tim, Thailand, Korea Selatan dan Argentina,” sambungnya.

Lebih lanjut, Indra Sjafri menilai persiapan Timnas Indonesia U-20 pun semakin baik menjelang Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengatakan, periodisasi atau pembagian waktu dalam latihan sudah dimulai.

"Ini kita akan memulai dengan membikin periodisasi persiapan untuk menuju Kualifikasi Piala Asia U-20 di bulan September. Jadi persiapan di sini dalam rangka juga persiapan kita dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia tersebut,” jelas Indra.