Iqbal Gwijangge Optimis Timnas Indonesia U-20 Bisa Rebut Tiket Pila Dunia U-20 2025

JAKARTA - Bek andalan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Iqbal Gwijangge optimis skuadnya bisa merebut tiket ke Piala Dunia U-20 2025. Meski perjalanan untuk mewujudkan hal tersebut masih panjang, namun Iqbalp tetap percaya as aitu ada.

Langkah awal, Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- wajib lolos ke Piala Asia U-20 2025 lewat babak kualifikasi. Dalam Kualifikasi yang akan berlangsung pada 21-29 September 2024, mereka tergabung di Grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-20 wajib menjadi semifinalis dalam Piala Asia U-20 yang akan digelar di China, pada 25 hingga 29 September 2024. Status semifinalis akan membawa tim berjersey Merah-Putih itu lolos otomatis ke Piala Dunia U-20 2025.

Iqbal Gwijangge mengaku cukup senang timnya berhasil juara Piala AFF, beberapa waktu lalu. Akan tetapi, dia pastikan prestasi itu hanya target antara karena sasaran utama Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Dunia U-20 2025.

"Sebenarnya ini bukan target utama kami karena kami adalah lolos ke Piala Dunia U-20," kata Iqbal Gwijangge dilansir dari laman Youtube Timnas Indonesia, Minggu (25/8/2024).