Dipanggil Shin Tae-yong Lagi, Ramadhan Sananta Siap Berikan yang Terbaik untuk Timnas Indonesia

JAKARTA - Striker andalan Persis Solo, Ramadhan Sananta dikabarkan masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia yang akan dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menanggapi hal itu Sananta mengaku bersyukur dan siap bayar kepercayaan STY.

Sejatinya PSSI belum mengumumkan siapa saja pemain yang akan dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. TC tersebut digelar untuk menghadapi dua laga awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kendati demikian, pelatih Persis, Milomir Seslija sempat membuat heboh karena mengatakan Sananta bakal dipanggil Timnas Indonesia. Tak lama ia pun meluruskan kabar tersebut, namun ia sangat berharap Sananta bisa bermain untuk Garuda.

Apalagi, menurt Sananta setiap pemain sepak bola profesional pastinya menyambut baik saat dapat panggilan dari timnas. Sebab, dia berpendapat itu menjadi kebanggaan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.

"Saya bersyukur bisa kembali lagi dipanggil ke timnas. Mungkin coach (Shin Tae-yong) bisa kasih kepercayaan ke saya," kata Sananta di Jakarta, Sabtu (24/8/2024).

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan untuk menembus skuad inti Timnas Indonesia bukan perkara mudah. Untuk itu, dia akan berusaha kerja keras dalam latihan agar mendapatkan bermain.