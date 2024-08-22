Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Persis Solo Konfirmasi Ramadhan Sananta Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |15:39 WIB
Breaking News: Persis Solo Konfirmasi Ramadhan Sananta Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Ramadhan Sananta dikonfirmasi perkuat Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAMADHAN Sananta akan memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran 27 November 2002 itu masuk dalam list skuad Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September mendatang.

Kabar bergabungnya Ramadhan Sananta ke skuad Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 diketahui dari unggahan akun Instagram @garudafansbook_. Akun tersebut mengatakan Persis Solo sudah mengonfirmasi langsung bergabungnya pemain mereka ke Skuad Garuda.

 

"Persis Solo konfirmasi striker mereka, Ramadhan Sananta (22/FW) masuk dalam list skuad Timnas Indonesia untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Saudi Arabia (05/09) dan Australia (10/09)," tulis garudafansbook_.

 BACA JUGA:

"Ramadhan Sananta saat ini adalah topskor Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 4 gol," lanjutnya.

"Sebelumnya, Persib juga mengkonfirmasi Dimas Drajad (27/FW) masuk dalam list pemanggilan Timnas untuk WCQ2026 putaran ketiga," sambung akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/11/1649945/liverpool-gaet-eks-pelatih-kanada-persiapan-lepas-giovanni-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-cvc.webp
Liverpool Gaet Eks Pelatih Kanada, Persiapan Lepas Giovanni Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/19/putri_kw.jpg
Putri KW Mau Bikin Kejutan di Indonesia Masters 2026, Publik Istora Siap-Siap!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement