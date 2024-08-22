Breaking News: Persis Solo Konfirmasi Ramadhan Sananta Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

RAMADHAN Sananta akan memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain kelahiran 27 November 2002 itu masuk dalam list skuad Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September mendatang.

Kabar bergabungnya Ramadhan Sananta ke skuad Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 diketahui dari unggahan akun Instagram @garudafansbook_. Akun tersebut mengatakan Persis Solo sudah mengonfirmasi langsung bergabungnya pemain mereka ke Skuad Garuda.

"Persis Solo konfirmasi striker mereka, Ramadhan Sananta (22/FW) masuk dalam list skuad Timnas Indonesia untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Saudi Arabia (05/09) dan Australia (10/09)," tulis garudafansbook_.

"Ramadhan Sananta saat ini adalah topskor Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan torehan 4 gol," lanjutnya.

"Sebelumnya, Persib juga mengkonfirmasi Dimas Drajad (27/FW) masuk dalam list pemanggilan Timnas untuk WCQ2026 putaran ketiga," sambung akun tersebut.