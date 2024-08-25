Breaking News: Jay Idzes Resmi Jadi Pemain Pertama Indonesia yang Main di Liga Italia Serie A!

BEK Venezia FC, Jay Idzes, resmi menjadi pemain pertama Indonesia yang main di Liga Italia, tepatnya Serie A. Hal itu sudah dapat dikonfirmasi usai Venezia FC mengumumkan 11 pemain pertama mereka untuk menghadapi Fiorentina di pekan kedua Liga Italia 2024-2025, pada hari ini, Minggu (25/8/2024).

Sebelumnya, Jay Idzes terpaksa absen di laga debut Venezia FC di Liga Italia 2024-2025. Hal itu karena ia terkena akumulasi kartu kuning saat masih bermain di Serie B alias kasta kedua Liga Italia pada musim 2023-2024 lalu.

Karena akumulasi kartu kuning itu, Jay Idzes pun terpaksa menepi dan absen saat laga Lazio vs Venezia. Absennya Jay lantas membuat pertahanan Venezia melemah, alhasil mereka pun kalah 1-3 dari Lazio.

Kini, Venezia FC siap merebut kemenangan pertama di Liga Italia 2024-2025. Jay yang sudah terbebas dari hukuman larangan bermain pun langsung dipasangkan di lini pertahanan Venezia FC.

Pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco, yang bermain dengan formasi 3-4-2-1 itu menaruh Jay Idzes sebagai bek tengah. Jay pun akan bekerja sama dengan dua bek tengah lainnya, yakni Marin Sverko dan Michael Svoboda.

Kini dengan sudah diumumkannya 11 pemain pertama Venezia FC itu, maka resmi sudah Jay Idzes menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di ajang Liga Italia. Sebelumnya tak pernah ada pemain Indonesia yang pernah merasakan atmosfer dari kerasnya pertandingan di Liga Italia.