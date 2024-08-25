Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Masuk Skuad Venezia Lawan Fiorentina di Liga Italia 2024-2025, Pelatih Girang

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |14:02 WIB
Jay Idzes Masuk Skuad Venezia Lawan Fiorentina di Liga Italia 2024-2025, Pelatih Girang
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

FLORENCE – Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, menyambut gembira bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang kembali hadir di skuadnya. Jay Idzes sendiri dipastikan masuk skuad Venezia melawan Fiorentia di Liga Italia 2024-2025.

Ya, Venezia akan bertamu ke kandang Fiorentina, Stadio Artemio Franchi, Florence, Italia pada Minggu (25/8/2024) pukul 23.30 WIB. Pertandingan itu merupakan bagian dari pekan kedua Liga Italia 2024-2025.

Jay Idzes

Jay Idzes sudah dikonfirmasi akan masuk dalam 24 pemain yang akan dibawa oleh Venezia ke kandang Fiorentina. Pemain Timnas Indonesia itu kembali ke skuad Venezia setelah sempat absen di pekan pertama karena akumulasi kartu.

Di Francesco pun senang dengan kembalinya Jay ke skuad I Lagunari -julukan Venezia. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku senang dengan gaya bermain serta mentalitas bertarung dari Jay Idzes.

Telusuri berita bola lainnya
