Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Resmi! Jay Idzes Masuk Skuad Venezia Lawan Fiorentina, Berpeluang Cetak Sejarah Jadi Pemain Pertama Indonesia Main di Liga Italia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |10:49 WIB
Resmi! Jay Idzes Masuk Skuad Venezia Lawan Fiorentina, Berpeluang Cetak Sejarah Jadi Pemain Pertama Indonesia Main di Liga Italia
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi masuk skuad Venezia lawan Fiorentina di Liga Italia 2024-2025. Dengan begitu, Jay Idzes berpeluang besar mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang main di Liga Italia.

Ya, Venezia akan berhadapan dengan Fiorentina di pekan kedua Liga Italia 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Florence, Italia pada Minggu (25/8/2024) pukul 23.30 WIB.

Jay Idzes

Menjelang pertandingan itu, situs resmi Venezia sudah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Stadio Artemio Franchi. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, membawa sebanyak 24 pemain untuk bersua I Viola -julukan Fiorentina.

Dalam daftar nama yang sudah dirilis, ada bek Timnas Indonesia, Jay Idzes. Pemain berusia 24 tahun itu kembali ke skuad setelah absen di pekan pertama. Sebelumnya, Jay diketahui sedang diskors karena akumulasi kartu kuning.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651079/kamboja-mundur-dari-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-diuntungkan-arr.webp
Kamboja Mundur dari SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Diuntungkan?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/timnas_indonesia_u_22_2.jpg
Taktik Timnas Indonesia U-22 Makin Sempurna usai Kamboja Mundur, Aroma Emas Tercium!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement