Resmi! Jay Idzes Masuk Skuad Venezia Lawan Fiorentina, Berpeluang Cetak Sejarah Jadi Pemain Pertama Indonesia Main di Liga Italia

PEMAIN Timnas Indonesia, Jay Idzes, resmi masuk skuad Venezia lawan Fiorentina di Liga Italia 2024-2025. Dengan begitu, Jay Idzes berpeluang besar mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang main di Liga Italia.

Ya, Venezia akan berhadapan dengan Fiorentina di pekan kedua Liga Italia 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Florence, Italia pada Minggu (25/8/2024) pukul 23.30 WIB.

Menjelang pertandingan itu, situs resmi Venezia sudah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Stadio Artemio Franchi. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, membawa sebanyak 24 pemain untuk bersua I Viola -julukan Fiorentina.

Dalam daftar nama yang sudah dirilis, ada bek Timnas Indonesia, Jay Idzes. Pemain berusia 24 tahun itu kembali ke skuad setelah absen di pekan pertama. Sebelumnya, Jay diketahui sedang diskors karena akumulasi kartu kuning.