Daftar Top Skor Liga Inggris 2024-2025: Cetak Hattrick, Erling Haaland Belum Punya Pesaing!

DAFTAR top skor Liga Inggris 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Kini, bintang Manchester City, Erling Haaland, masih belum punya pesaing.

Ya, gelaran Liga Inggris 2024-2025 terus berlanjut. Laga-laga seru pada pekan kedua pun sudah mulai digelar sejak semalam.

Sejumlah pemain pun sukses bersinar hingga menduduki daftar top skor sementara Liga Inggris 2024-2025. Di posisi puncak, kini ada Erling Haaland yang sudah mengemas 4 gol!

Ya, bomber Man City itu terus membuktikan ketajamannya. Semalam, dalam duel Man City vs Ipswich Town yang digelar di Stadion Etihad, Haaland bisa mencetak hattrick alias 3 gol!

Gol-gol cantik Erling Haaland tercipta pada menit ke-12 lewat tendangan penalti, menit ke-16, dan ke-88. Berkat kontribusi besar pemain asal Norwegia itu, The Citizens -julukan Man City- sukses meraih kemenangan besar dengan skor 4-1.

Tepat di bawah Haaland, dalam daftar top skor Liga Inggris 2024-2025, ada 2 pemain yang mengekornya. Mereka adalah bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, dan juga pemain Brighton & Hove Albion yang sama-sama sudah mengemas 2 gol.