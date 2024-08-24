Hasil Manchester City vs Ipswich Town di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Hattick, The Citizens Hancurkan The Tractor Boys 4-1

MANCHESTER – Manchester City menang telak atas klub promosi, Ipswich Town di pekan kedua Liga Inggris 2024-2025, pada Sabtu (24/8/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Etihad, Manchester, tim berjuluk The Citizens itu tepatnya menang dengan skor 4-1.

Erling Haaland menjadi bintang di laga tersebut lantaran mencetak hattrick. Berkat kemenangan 4-1 atas The Tractor Boys –julukan Ipswich Town, Man City pun kini tengah memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Sejatinya, Man City menjadi tim yang tertinggal terlebih dahulu. Sebab Ipswich Town langsung unggul ketika laga baru berjalan tujuh menit.

Kendati demikian, keberuntungan memihak Man City. Lima menit berselang kebobolan, Man City dihadiahi penalti.

Haaland yang mengambil tendangan penalti tesebut mampu mengeksekusi dengan manis. Skor 1-1 pun tercipta.

Lalu pada menit 14, giliran Kevin De Bruyne yang mencetak gol untuk Man City. Hebatnya lagi, di menit 16 Haaland kembali mencetak gol.