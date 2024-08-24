Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Ipswich Town di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Hattick, The Citizens Hancurkan The Tractor Boys 4-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |23:12 WIB
Hasil Manchester City vs Ipswich Town di Liga Inggris 2023-2024: Erling Haaland Hattick, <i>The Citizens</i> Hancurkan <i>The Tractor Boys</i> 4-1
Selebrasi Erling Haaland usai cetak gol di laga Manchester City vs Ipswich Town. (Foto: Instagram/mancity)
A
A
A

MANCHESTER Manchester City menang telak atas klub promosi, Ipswich Town di pekan kedua Liga Inggris 2024-2025, pada Sabtu (24/8/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Etihad, Manchester, tim berjuluk The Citizens itu tepatnya menang dengan skor 4-1.

Erling Haaland menjadi bintang di laga tersebut lantaran mencetak hattrick. Berkat kemenangan 4-1 atas The Tractor Boys –julukan Ipswich Town, Man City pun kini tengah memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Sejatinya, Man City menjadi tim yang tertinggal terlebih dahulu. Sebab Ipswich Town langsung unggul ketika laga baru berjalan tujuh menit.

Kendati demikian, keberuntungan memihak Man City. Lima menit berselang kebobolan, Man City dihadiahi penalti.

Manchester City vs Ipswich Town

Haaland yang mengambil tendangan penalti tesebut mampu mengeksekusi dengan manis. Skor 1-1 pun tercipta.

Lalu pada menit 14, giliran Kevin De Bruyne yang mencetak gol untuk Man City. Hebatnya lagi, di menit 16 Haaland kembali mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
