HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Anyar Laos Asal Korea Selatan Bertekad Kalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |21:22 WIB
Pelatih Anyar Laos Asal Korea Selatan Bertekad Kalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024
Pelatih Timnas Laos, Ha Hyeok-jun, bertekad mengalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 (Foto: Instagram/@lff_official)
A
A
A

VIENTIANE – Pelatih anyar Timnas Laos, Ha Hyeok-jun, tertantang untuk mengalahkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia mengakui Skuad Garuda akan menjadi lawan yang kuat.

Timnas Laos akan tergabung bersama Indonesia, Timnas Vietnam, Timnas Myanmar, Timnas Filipina, dan Timnas Malaysia di Grup B Piala AFF 2024. Turnamen itu akan diselenggarakan pada 9 Desember 2024 - 5 Januari 2025.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Ha merupakan sosok anyar di kancah sepakbola Asia Tenggara. Ia menjadi pelatih asal Korea Selatan ketiga setelah Shin Tae-yong yang menukangi Timnas Indonesia dan Kim Sang-sik yang melatih Timnas Vietnam.

Meski begitu, Ha mengatakan percaya diri dengan tugas barunya bersama Timnas Laos. Ia optimistis bisa membawa Thim Xad bersaing di Piala AFF 2024.

"Sebenarnya, tekanannya sangat besar (melawan dua pelatih Korea Selatan lainnya)," kata Ha dikutip dari laman Sports Naver, Sabtu (24/8/2024).

“Daripada perbedaan skor, saya ingin menunjukkan (Laos) bisa bertahan tidak peduli tim apa yang mereka hadapi," sambung pria berusia 54 tahun itu.

