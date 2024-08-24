Tim Malaysia NFDP Apresiasi GIC 2024, Harap Ada Wakil Korea Selatan

BOGOR - Gelaran Garuda International Cup (GIC) 2024 benar-benar menarik perhatian. Pada edisi tahun ini setidaknya 8 negara di Asia turut berpartisipasi.

Selain Indonesia sebagai tuan rumah, di antaranya ada Jepang, Filipina, Malaysia, Kamboja, Singapura, dan Australia. Salah satu peserta yang rutin mengikuti ajang ini adalah NFDP.

Tim yang berada dalam naungan kementerian olahraga Malaysia ini tampil di kategori U-12. Muhammad Khairi, pelatih tim NFDP U-12, sangat mengapresiasi gelaran GIC 2024.

Menurutnya, setiap tahun persaingan di GIC semakin kompetitif. Ia merujuk keikutsertaan tim-tim asal Jepang yang semakin membuat persaingan menjadi juara semakin menarik dan menantang.

Tak gentar dengan nama besar Jepang, Khairi pun berharap di edisi-edisi berikutnya turut ikut serta tim asal Korea Selatan atau negara kuat sepak bola lainnya.

"Tahun ini sangat kompetitif karena banyak tim dari Jepang, di tahun lalu tidak ada. Mungkin di tahun-tahun ke depan ada tim Korea atau negara kuat lainnya dalam sepakbola," ujar Khairi.

"Bukan untuk mencari kemenangan seperti yang saya bilang, tapi kesempatan anak-anak merasakan bersaing antar negara," imbuhnya.