PSSI Bocorkan Timnas Indonesia Bakal Diperkuat Pemain Keturunan Lagi, Diumumkan Awal September 2024

PSSI bakal memperkenalkan pemain keturunan Indonesia terbaru yang bakal dinaturalisasi pada awal September 2024 mendatang. Sayangnya, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga tak bisa membocorkan siapa nama pemain keturunan tersebut, yang pasti hal tersebut akan diketahui mendekati laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ya, PSSI terus mencari bakat-bakat terbaik untuk melengkapi skuad Timnas Indonesia. Beberapa pemain sudah diproses untuk membantu Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, hingga Nathan Tjoe-A-On berkontribusi besar di fase itu. Hasilnya manis, kini Timnas Indonesia sukses melangkah ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia untuk pertama kalinya.

Di fase grup putaran ketiga, Timnas Indonesia resmi akan diperkuat oleh Maarten Paes. Penjaga gawang itu bisa didaftarkan ke skuad mulai pada pertandingan kedua melawan Australia yang berlangsung pada 10 September 2024 mendatang.

Namun demikian, gelombang kedatangan pemain keturunan atau naturalisasi nampaknya akan terus berlanjut. Arya memberikan kode keras Skuad Garuda akan kedatangan pemain baru lagi pada September mendatang.

“Apakah ada (pemain baru) dalam proses ini? Ada sih tapi seperti biasa, kami tidak akan memberi tahu. Pokoknya ada lah, dokumen sedang kita siapkan,” kata Arya dikutip dari kanal Youtube Arya Sinulingga, Rabu (21/8/2024).