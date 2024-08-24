Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Siap Konsisten Dukung Penuh Gelaran Garuda International Cup

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |00:58 WIB
PSSI Siap Konsisten Dukung Penuh Gelaran Garuda International Cup
Anggota Exco PSSI, Eko Setyawan, mendukung penuh turnamen sepakbola usia muda (Foto: PSSI)
A
A
A

BOGOR - Ajang sepakbola usia muda Garuda International Cup (GIC) 2024 tengah berlangsung di ASIOP Training Ground (ATG) Sentul, Bogor. Turnamen yang sudah diselenggarakan sejak 2015 ini mendapatkan perhatian serius dari PSSI.

Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco) PSSI, Eko Setyawan mengatakan, pihak federasi konsisten mendukung penuh digelarnya GIC setiap tahunnya. Ia mengapresiasi gelaran GIC yang setiap tahunnya menghadirkan pertandingan yang tidak hanya menghibur tapi juga kompetitif layaknya pertandingan antar negara.

PSSI

“Untuk Garuda International Cup (2024), kebetulan saya intensif komunikasi dengan Pak Ade (Welington). Berkaitan dengan rekomendasi dan lain-lain, kami (PSSI) mendukung penuh lah. Cuma kemarin maaf saya tidak bisa datang (pembukaan GIC 2024)," kata Eko.

“Turnamen Garuda International Cup ini sangat bagus, ada beberapa negara yang ikut, dan di sini juga ada (peserta) dari liga terbaik, Liga TopSkor, TSI. Kemudian, Farmel ikut ini juga sebenarnya tidak di usianya " imbuhnya.

“Kami sengaja supaya mereka punya pengalaman, karena ini turnamen yang sangat bagus sekali. Di sini juga untuk mempersiapkan kategori U-17 untuk timnas,” katanya.

Sebagai informasi, Garuda International Cup 2024 digelar pada 22-25 Agustus 2024 dengan dipusatkan di ASIOP Training Ground, Bogor. Ajang tersebut diikuti berbagai tim dari delapan negara yaitu Indonesia, Cina, Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Singapura.

Garuda International Cup 2024 merupakan penyelenggaraan edisi keempat setelah juga berlangsung pada 2015, 2022, dan 2023. Tahun ini ada tiga kategori usia yakni U-10, U-12, dan U-17.

Penyelenggaraan kali ini semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79 dan bisa jadi wadah pemantauan pemain ke Timnas U-17 Indonesia.

Halaman:
1 2
      
