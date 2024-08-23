7 Pesepakbola Top Dunia yang Punya Channel YouTube, Nomor 1 Kini Main di Arab Saudi!

DERETAN pesepakbola top dunia mempunyai channel youtube lebih dulu dibanding Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, hanya dalam waktu sekejap, popularitas mereka di platform video tersebut dikalahkan oleh CR7.

Megabintang, Cristiano Ronaldo belum lama ini memecahkan rekor sebagai peraih golden play button tercepat dalam sejarah youtube. Bagaimana tidak? Hanya dalam 90 menit setelah ia meluncurkan channel youtubenya, Ronaldo telah mendapat lebih dari 1 juta subscriber.

Bahkan hanya dalam waktu 4 jam, subscriber channel youtubenya yang diberi nama UR Cristiano itu mendapat 4,86 juta subscriber. Dan ketika artikel ini ditulis, jumlah subscribernya mencapai 32,9 juta.

Namun jauh sebelum Cristiano Ronaldo, ternyata beberapa pesepakbola telah memiliki channel youtube terlebih dahulu. Berikut adalah 7 pesepakbola top dunia yang punya channel youtube.

7. Memphis Depay





Pesepakbola andalan Timnas Belanda, Memphis Depay dikenal dengan pemain yang garang dalam urusan mencetak gol. Namun di luar lapangan, ia juga dikenal narsis dan sering mengunggah kegiatan pribadinya di youtube. Channel youtubenya saat ini memiliki lebih dark 810 ribu subscriber.

6. Hector Bellerin





Gelandang yang pernah membela Arsenal, Celtic, dan Barcelona, Hector Bellerin juga memiliki sebuah channel youtube. Tercatat, subscribernya telah mencapai 159 ribu. Akan tetapi, ia telah lama tidak mengunggah video. Terakhir kali adalah tiga tahun lalu.