Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pesepakbola Top Dunia yang Punya Channel YouTube, Nomor 1 Kini Main di Arab Saudi!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:00 WIB
7 Pesepakbola Top Dunia yang Punya Channel YouTube, Nomor 1 Kini Main di Arab Saudi!
7 Pesepakbola Top Dunia yang Punya Channel Youtube. (Foto: Marca)
A
A
A

DERETAN pesepakbola top dunia mempunyai channel youtube lebih dulu dibanding Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, hanya dalam waktu sekejap, popularitas mereka di platform video tersebut dikalahkan oleh CR7.

Megabintang, Cristiano Ronaldo belum lama ini memecahkan rekor sebagai peraih golden play button tercepat dalam sejarah youtube. Bagaimana tidak? Hanya dalam 90 menit setelah ia meluncurkan channel youtubenya, Ronaldo telah mendapat lebih dari 1 juta subscriber.

Bahkan hanya dalam waktu 4 jam, subscriber channel youtubenya yang diberi nama UR Cristiano itu mendapat 4,86 juta subscriber. Dan ketika artikel ini ditulis, jumlah subscribernya mencapai 32,9 juta.

Namun jauh sebelum Cristiano Ronaldo, ternyata beberapa pesepakbola telah memiliki channel youtube terlebih dahulu. Berikut adalah 7 pesepakbola top dunia yang punya channel youtube.

7. Memphis Depay

Memphis Depay

Pesepakbola andalan Timnas Belanda, Memphis Depay dikenal dengan pemain yang garang dalam urusan mencetak gol. Namun di luar lapangan, ia juga dikenal narsis dan sering mengunggah kegiatan pribadinya di youtube. Channel youtubenya saat ini memiliki lebih dark 810 ribu subscriber.

6. Hector Bellerin

Hector Bellerin

Gelandang yang pernah membela Arsenal, Celtic, dan Barcelona, Hector Bellerin juga memiliki sebuah channel youtube. Tercatat, subscribernya telah mencapai 159 ribu. Akan tetapi, ia telah lama tidak mengunggah video. Terakhir kali adalah tiga tahun lalu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186987/timnas_iran_u_17-t5lD_large.jpg
5 Negara Top Asia yang Gagal Lolos Piala Asia U-17 2026, Nomor 1 Iran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186524/timnas_indonesia_u_22-OETm_large.jpg
5 Alasan Timnas Indonesia U-22 Akan Juara SEA Games 2025, Nomor 1 Bikin Indra Sjafri Tersenyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186193/timnas_indonesia_u_22-2RVD_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-22 yang Main di SEA Games 2025, Nomor 1 Dibutuhkan Indra Sjafri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185965/3_pemain_timnas_indonesia_yang_intens_dikabarkan_gabung_persib_bandung_pssi-Qblg_large.jpg
3 Pemain Top Timnas Indonesia yang Intens Dikabarkan Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Paling Mungkin!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/30/51/1650197/pesan-hary-tanoesoedibjo-untuk-para-pemenang-kejurnas-pb-pobsi-prestasi-yang-perlu-diapresiasi-bxv.webp
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Para Pemenang Kejurnas PB POBSI: Prestasi yang Perlu Diapresiasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_liverpool_arne_slot_foto_liverpool.jpg
Alasan Arne Slot Berani Coret Mohamed Salah, Bukan karena Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement