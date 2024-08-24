Tatap Optimis Laga Madura United vs Persita Tangerang, Widodo Cahyono Putro: Harus Menang!

PELATIH Madura United, Widodo Cahyono Putro, menatap penuh optimis laga melawan Persita Tangerang di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Dia menegaskan bahwa Madura United harus menang dalam laga itu.

Widodo pun meminta timnya untuk tidak membuang peluang lagi demi meraih kemenangan. Terlebih, Laskar Sape Kerrab akan berstatus sebagai tim tuan rumah dalam laga mendatang.

"Kita akan main home, tentu akan kerja keras lagi menciptakan banyak peluang dan skor. Karena di kompetisi ini seyogyanya apa yang kita lakukan semestinya ya kemenangan,” kata Widodo, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (24/8/2024).

Widodo mengakui, Madura United masih harus berbenah untuk penyelesaian akhir ketika menciptakan peluang. Juru taktik berusia 53 tahun itu mengatakan cukup senang dengan perkembangan Laskar Sape Kerrab.

"Kami ingin menang. Bisa kontrol game tapi eksekusi terakhir yang menjadi evaluasi kami,” tutur Widodo.